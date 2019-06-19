Тренер — о Сливко: хорошая девушка, но иногда руководствуется эмоциями

Евгений Куваев, новый тренер женской сборной России по биатлону, рассказал, как его приняли в команде. Сборная России находится на сборе в Ижевске.

«Команда приняла неплохо. Со всеми девочками знаком давно, проработал в женской команде четыре года, поэтому особого подхода к девчонкам искать не пришлось. В целом девочки приехали на первый сбор заряженные и мотивированные.



На первом сборе решались этапные задачи: подготовка мышечного корсета к развивающей работе, повышение окислительных свойств мышц, адаптация объёма полостей сердца, капиляризация мышц и т. д.

Сбор проходит в штатном режиме по плану, согласованному с главным тренером Анатолием Хованцевым. Корректировки вносятся в зависимости от текущего состояния спортсмена. Девушки поделены на группы и делают силовую работу, подходящую под свой метаболический профиль», — цитирует Куваева Rusbiathlon.

Куваев также объяснил отсутствие на сборе Виктории Сливко, которая была недовольна уходом из тренерского штаба Андрея Падина.

«Вика сдаёт экзамены в институте. Регулярно связывается со старшим тренером Виталием Норицыным для корректировки плана в дни сдачи экзаменов.



Она устраивала голосование после появления информации о моём назначении? Вика хорошая, добрая девушка, просто порой принимает решения, руководствуясь эмоциями и настроением», — сказал тренер.