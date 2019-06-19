Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Пахноцкая — об угрозах со стороны бывшего министра спорта Мордовии: он извинился

Пахноцкая — об угрозах со стороны бывшего министра спорта Мордовии: он извинился
Другие / Лёгкая атлетика 0

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая рассказала, что бывший министр спорта Мордовии Владимир Киреев извинился за угрозы в её адрес.

«Киреев позвонил мне, когда мы требовали у мордовских ходоков чётко указывать своё местонахождение, чтобы не нарушать правил системы ADAMS. Причём Киреев позвонил на мой рабочий номер, а в этот момент рядом со мной в кабинете находились эксперт ВАДА и коллеги из отдела расследований. Сказал примерно следующее: «Ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?» Всё это было сказано в полушутливой форме, но я поняла, что человек несколько переоценил свою значимость.

Спустя несколько дней у нас было совещание в министерстве спорта по совершенно другим вопросам, и там он принёс извинения. Этому предшествовала жёсткая беседа Киреева с руководителем РУСАДА Юрием Ганусом», — приводит слова Пахноцкой «RT на русском».

Замдиректора РУСАДА — об угрозах: после «дела Голунова» начала задумываться
Заместитель гендиректора РУСАДА назвала главную проблему ВФЛА
Пахноцкая — о допинговом скандале в Чувашии: безалаберность и невежество
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент