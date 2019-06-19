Пахноцкая — об угрозах со стороны бывшего министра спорта Мордовии: он извинился

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая рассказала, что бывший министр спорта Мордовии Владимир Киреев извинился за угрозы в её адрес.
«Киреев позвонил мне, когда мы требовали у мордовских ходоков чётко указывать своё местонахождение, чтобы не нарушать правил системы ADAMS. Причём Киреев позвонил на мой рабочий номер, а в этот момент рядом со мной в кабинете находились эксперт ВАДА и коллеги из отдела расследований. Сказал примерно следующее: «Ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?» Всё это было сказано в полушутливой форме, но я поняла, что человек несколько переоценил свою значимость.
Спустя несколько дней у нас было совещание в министерстве спорта по совершенно другим вопросам, и там он принёс извинения. Этому предшествовала жёсткая беседа Киреева с руководителем РУСАДА Юрием Ганусом», — приводит слова Пахноцкой «RT на русском».
- 19 июня 2019
-
16:12
-
15:26
-
15:02
-
14:29
-
14:05
-
13:37
-
13:00
-
12:12
-
11:43
-
11:34
-
11:30
-
11:22
-
10:46
-
10:23
-
10:00
-
09:43
- 18 июня 2019
-
23:23
-
22:10
-
21:11
-
19:50
-
17:43
-
17:21
-
16:28
-
15:59
-
15:45
-
14:54
-
14:27
-
13:01
-
12:40
-
12:32
-
11:48
-
10:38
-
09:51
-
09:32
-
00:41