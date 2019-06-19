Семеня: IAAF использовала меня в качестве подопытного кролика

Двукратная олимпийская чемпионка в беге Кастер Семеня из ЮАР заявила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) использовала её в качестве подопытной для проведения тестов её организма.

«В прошлом IAAF использовала меня как подопытного кролика, чтобы экспериментировать с тем, как лекарство, которое они должны были вводить, повлияет на уровень тестостерона в моём организме.

И даже несмотря на то, что от их лекарств мне постоянно было плохо, они вводят их и предлагают использовать другим спортсменам. Более того, они хотят установить ещё более жёсткие ограничения по уровню тестостерона в крови. Никто не знает, какие последствия для здоровья будут нести такие ограничения.

«Я не позволю IAAF снова использовать моё тело. Но я обеспокоен тем, что другие спортсменки будут чувствовать себя вынужденными позволить ИААФ принимать их лекарства и тестировать эффективность и негативные последствия для здоровья различных гормональных препаратов. Этого нельзя допустить», — цитирует Семеню AFP.

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