На чемпионате Европы по фехтованию на саблях в Германии будет российский финал

В Дюссельдорфе (Германия) продолжаются соревнования саблистов в рамках чемпионата Европы по фехтованию. Россияне Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов вышли в финал и разыграют золотую медаль континентального первенства между собой.



В полуфинальном поединке Решетников одержал победу над Максом Хартунгом из Германии со счетом 15:10, а Ибрагимов одолел Сандро Базадзе из Грузии — 15:11. Финал мужских соревнований саблистов на чемпионате Европы будет российским впервые с 2014 года, причём тогда в решающем поединке также принимал участие Решетников. Он выиграл серебряную медаль, уступив соотечественнику, Алексею Якименко, со счетом 11:15.

Решетников — четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы и победитель Универсиады-2013 в Казани. Ибрагимов по два раза выигрывал чемпионат мира, чемпионат Европы и Универсиаду.