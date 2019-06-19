Россияне поднялись на 2-е место на турнире по парусному спорту Royal Cup

В Кадисе (Испания) продолжаются гонки второго этапа Royal Cup в рамках 52SuperSeries по парусному спорту. После двух дней соревнований команда яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец» поднялась на второе место в общем зачёте.

Фото: Nico Martinez

После первой гонки «Броненосец» поднялся на вторую строчку, но чтобы удержаться там, необходимо было удерживать ранних лидеров этапа — турецкую Provezza — позади себя. Соперники были близки к тому, чтобы обойти «Броненосец», однако ошиблись и провалились в хвост флота.



«Сегодня мы смогли справится с проблемой, которая помешала нам хорошо выступить в первом этапе серии: стабильностью результата. Пока рано говорить, удастся ли нам поддерживать заданный темп и уровень, но потенциал у команды огромный и скорость у нас есть», — отметил рулевой команды Владимир Любомиров.



Соревнования Royal Cup продлятся в Кадисе до субботы, 22 июня.