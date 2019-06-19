Большунов занял 3-е место на лыжероллерном турнире в Норвегии, уступив Клебо

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов принял участия в спринтерском забеге на лыжероллерном турнире Kirkebakken Grand Prix, проходящем в Хамаре (Норвегия).
Долгое время лидерство в гонке сохранял прошлогодний чемпион соревнований Стиан Берг, однако на заключительном повороте перед финишной прямой он не сумел удержаться на ногах и упал. Победа досталась трёхкратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо. Второе место занял его соотечественник Эвен Нортуг.
В аналогичных соревнованиях у женщин россиянка Наталья Непряева не сумела добраться до пьедестала, финишировав шестой, однако у неё был ещё один шанс побороться за награды. Помимо личных стартов, на турнире состоялся также сингл-микст. Непряева и Большунов в напряжённой борьбе сумели завоевать бронзу. Победу праздновали Майкен Касперсен Фалла и Йоханнес Клебо, вторыми стали Тириль Венг и Стиан Берг.
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