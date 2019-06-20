Кенийская бегунья, дисквалифицированная за допинг, оказалась мужчиной

Кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей, дисквалифицированная в 2017 году за применение допинга, оказалась мужчиной, сообщает Nairobi News. Два года назад появилась информация о том, что в допинг-пробе Шиейс, взятой на полумарафоне в Малайзии в октябре 2016 года, были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. Наказанием стала 4-летняя дисквалификация.
4 июня Чепкосгей была арестована. Шиейс в одной из кенийских больниц выдавала себя за медсестру, но её обман был раскрыт коллегами.
Тюремные надзиратели установили, что задержанная на самом деле является мужчиной.
Фото доступно в «твиттере» NT.co.ke.
«Я мужчина, но когда стал заниматься спортом, то в документах указал, что являюсь женщиной», — объяснил в ходе допроса Чепкосгей.
Суд состоится 21 июня.
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