Биатлонистка, ранее выступавшая за Россию, резко ответила болельщикам
Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина, ранее выступавшая за Россию, выразила недовольство реакцией болельщиков на её фотографии.
«Сфоткаешься в выходной, скажут, что не тренируемся. Сфоткаешься на тренировке, скажут, что только фоткаемся, а не тренируемся. Поэтому сфоткали на тренировке, как мы тренируемся.
Столько людей, которые знают, что и как тебе делать. Что ты делаешь, что нет. Вы видите только крошечную часть нашей спортивной жизни. Так что делайте свою работу, а мы свою. Мы не говорим, как вам работать, а вы нам», – написала Кручинкина.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Кручинкиной.
Международный союз биатлонистов удовлетворил просьбу Белорусской федерации биатлона на смену команды для Елены Кручинкиной в декабре 2018 года.
Российские биатлонисты Кручинкина и Лобастов смогут выступать за Беларусь
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