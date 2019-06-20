AIU получил 110 тыс. файлов Московской лаборатории по допинг-пробам легкоатлетов

Athletics Integrity Unit (независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике) в своём «твиттере» подтвердил получение большей части данных допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории. Организации были переданы около 110 тыс. файлов данных об образцах допинг-проб, проанализированных в лёгкой атлетике с 2012 года по август 2015 года.

Специалисты немедленно приступили к анализу данных. Они предоставят свой доклад совету Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Совет IAAF 9 июня продлил отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которая были лишена членства в ноябре 2015 года.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.