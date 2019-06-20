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Загитова рассказала, какой вопрос хотела бы задать Путину на «Прямой линии»

Загитова рассказала, какой вопрос хотела бы задать Путину на «Прямой линии»
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, какой вопрос хочет задать президенту России Владимиру Путину на «Прямой линии», которая состоится сегодня, 20 июня.

«Хотела бы спросить у Путина, возможно ли такое, что в России будут крупные международные соревнования, такие как чемпионат мира по фигурному катанию», — сказала Загитова.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.

Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару: у Загитовой 4510 баллов, у Мияхары — 3459. На третьей позиции расположилась ещё одна российская фигуристка — Евгения Медведева (3384).

Тренер: можно было и придержать Загитову, дав Медведевой выиграть Олимпиаду
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