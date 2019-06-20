Загитова рассказала, какой вопрос хотела бы задать Путину на «Прямой линии»

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, какой вопрос хочет задать президенту России Владимиру Путину на «Прямой линии», которая состоится сегодня, 20 июня.

«Хотела бы спросить у Путина, возможно ли такое, что в России будут крупные международные соревнования, такие как чемпионат мира по фигурному катанию», — сказала Загитова.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.



Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару: у Загитовой 4510 баллов, у Мияхары — 3459. На третьей позиции расположилась ещё одна российская фигуристка — Евгения Медведева (3384).