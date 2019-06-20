Дзюба поддержал идею Загитовой провести в России ЧМ по фигурному катанию

Футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал намерение олимпийской чемпионки Алины Загитовой спросить у президента России Владимира Путина о том, возможно ли провести в стране чемпионат мира по фигурному катанию.

«Мы поддерживаем Алину Загитову. Чемпионат мира можно и нужно провести — в Москве, в Питере», — сказал Дзюба.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала чемпионкой и серебряным призёром Игр в Пхёнчхане, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.



Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.