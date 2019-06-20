Дзюба поддержал идею Загитовой провести в России ЧМ по фигурному катанию
Футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал намерение олимпийской чемпионки Алины Загитовой спросить у президента России Владимира Путина о том, возможно ли провести в стране чемпионат мира по фигурному катанию.
«Мы поддерживаем Алину Загитову. Чемпионат мира можно и нужно провести — в Москве, в Питере», — сказал Дзюба.
В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала чемпионкой и серебряным призёром Игр в Пхёнчхане, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.
Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.
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