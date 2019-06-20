Чемпион мира Пидручный рассказал о проблемах со здоровьем

Чемпион мира, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сообщил, что получил травму колена и вынужден прервать тренировки.

«Профессиональный спорт без травм – то же самое, что футбол без мяча. К сожалению, я вынужден прекратить большинство физических нагрузок из-за воспаления связки под коленом. Вернусь к полноценным тренировкам только тогда, когда проблема будет полностью решена», – написал Пидручный.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Пидручного.

На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде Дмитрий выиграл золото в гонке преследования. В апреле он получил офицерское звание. За высокие спортивные достижения старшине Пидручному было присвоено звание младшего лейтенанта Национальной гвардии Украины.

Пидручный — чемпион Европы 2018 года в смешанной эстафете, победитель Универсиады-2013 в масс-старте.