Юрлова-Перхт поблагодарила Мартена Фуркада

Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поблагодарила француза Мартена Фуркада за приглашение на его лыжероллерный фестиваль.

«Привет, Анси. Рада принять участие в лыжном фестивале, который пройдёт в заключительный день лета! Мартен Фуркад, большое спасибо за приглашение!» — написала Юрлова-Перхт.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Юрловой-Перхт.

Россию на этом мероприятии также представит Дмитрий Малышко.

Помимо самого Фуркада в соревнованиях примут участие норвежец Йоханнес Бё, итальянцы Лукас Хофер, Доротея и Лиза Виттоцци, французы Жюстин Бреза, Антонен Гигонна, финка Кайса Мякяряйнен, словачка Паулина Фиалкова. На старт также выйдут лыжники Петтер Нортуг (Норвегия), Федерико Пеллегрино (Италия), Криста Пярмякоски (Финляндия).