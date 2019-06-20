Российские саблистки вышли в финал чемпионата Европы в Дюссельдорфе

Российские саблистки вышли в финал командного турнира на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия). В полуфинале Софья Великая, София Позднякова и Яна Егорян победили команду Италии со счётом 45:39.

В финале россиянки сразятся со сборной Венгрии, которая одолела француженок со счётом 45:40.



Российские рапиристы пробились в полуфинал, в ходе турнира победив команды Словакии (45:29) и Венгрии (45:27).



За выход в финал россияне поспорят с командой Франции. За сборную России на этом турнире выступают Алексей Черемисинов, Дмитрий Жеребченко, Тимур Сафин и Тимур Арсланов.

Вчера, 19 июня, россиянин Вениамин Решетников одержал победу на чемпионате Европы в соревнованиях саблистов. В финальном поединке он оказался сильнее соотечественника Камиля Ибрагимова со счётом 15:7.