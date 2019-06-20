Шубенков — о ситуации с ВФЛА: сначала вникал, а теперь решил устраниться

Россиянин Сергей Шубенков признался, что не думает о выступлении на предстоящем чемпионате мира в Дохе под российским флагом. Членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские спортсмены получили возможность участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе.
«Я уже не думаю об этом. Если честно, немного отстранился от этой ситуации. Да, судя по тому, как шла работа по восстановлению прав ВФЛА, я был уверен, что нам вернут и флаг, и гимн, но чем всё закончилось на данный момент, вы знаете сами.
В 2016 году, когда история начиналась, вникал, скрупулёзно изучал вопрос, а сейчас решил устраниться. Конечно, хочется выступать не под белым квадратиком, а под своим флагом», — цитирует Шубенкова „RT на русском“.
Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Ему принадлежит рекорд России на дистанции 110 м с барьерами. Он является действующим победителем «Бриллиантовой лиги».
Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 27 сентября по 6 октября 2019 года.
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