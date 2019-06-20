Ретивых — о приглашении на фестиваль Фуркада: не знаю, откуда взяли мой номер

Российский лыжник Глеб Ретивых сообщил, что получил приглашение поучаствовать в лыжероллерном фестивале французского биатлониста Мартена Фуркада.



«Мне написал сообщение в WhatsApp его брат. Не знаю, откуда Симон взял мой номер. Наверное, ему Маркус Крамер дал. Они были на соревнованиях Нортуга, которые проходили в конце сезона. Видимо, там пообщались. Мне пришлось подумать несколько дней, чтобы принять приглашение на фестиваль, обсудить с Крамером. В итоге мы пришли к тому, что я приму участие.

С Симоном мы познакомились на фестивале Blink в Норвегии в прошлом году. Виделись несколько раз. С Мартеном раньше не пересекались.



Организаторы полностью покрывают все расходы: проживание, билеты. Я знаю, что они приглашают только 12 человек из 12 стран. В гонке примут старт 16 человек, четверо из которых французы. Они объяснили приглашение, что зовут тех, кто завоевал медали на чемпионате мира в спринте, потому что соревнования пройдут именно в этой дисциплине.



По моей информации, Наталья Непряева отказалась от этих соревнований. Пару дней назад я заходил на страничку фестиваля и увидел, что пост про меня и Наталью удалили. Спросил об этом Симона. Он ответил: «Не переживай. Наталья отказалась». Поэтому не могу сказать, кто побежит за Россию в женском спринте», — цитирует Ретивых сайт «Матч ТВ».

Фестиваль пройдёт с 31 августа по 1 сентября во французском городе Анси.