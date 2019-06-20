Ретивых — о приглашении на фестиваль Фуркада: не знаю, откуда взяли мой номер

Российский лыжник Глеб Ретивых сообщил, что получил приглашение поучаствовать в лыжероллерном фестивале французского биатлониста Мартена Фуркада.
«Мне написал сообщение в WhatsApp его брат. Не знаю, откуда Симон взял мой номер. Наверное, ему Маркус Крамер дал. Они были на соревнованиях Нортуга, которые проходили в конце сезона. Видимо, там пообщались. Мне пришлось подумать несколько дней, чтобы принять приглашение на фестиваль, обсудить с Крамером. В итоге мы пришли к тому, что я приму участие.
С Симоном мы познакомились на фестивале Blink в Норвегии в прошлом году. Виделись несколько раз. С Мартеном раньше не пересекались.
Организаторы полностью покрывают все расходы: проживание, билеты. Я знаю, что они приглашают только 12 человек из 12 стран. В гонке примут старт 16 человек, четверо из которых французы. Они объяснили приглашение, что зовут тех, кто завоевал медали на чемпионате мира в спринте, потому что соревнования пройдут именно в этой дисциплине.
По моей информации, Наталья Непряева отказалась от этих соревнований. Пару дней назад я заходил на страничку фестиваля и увидел, что пост про меня и Наталью удалили. Спросил об этом Симона. Он ответил: «Не переживай. Наталья отказалась». Поэтому не могу сказать, кто побежит за Россию в женском спринте», — цитирует Ретивых сайт «Матч ТВ».
Фестиваль пройдёт с 31 августа по 1 сентября во французском городе Анси.
- 20 июня 2019
-
18:00
-
17:31
-
17:17
-
17:16
-
16:54
-
16:32
-
16:11
-
15:42
-
15:34
-
15:10
-
14:45
-
13:48
-
13:36
-
12:26
-
12:21
-
11:45
-
11:06
-
10:33
-
09:36
-
09:00
- 19 июня 2019
-
23:07
-
21:26
-
21:06
-
20:52
-
18:32
-
17:36
-
17:20
-
16:43
-
16:12
-
15:26
-
15:02
-
14:29
-
14:05
-
13:37
-
13:00