Ретивых отреагировал на слова норвежцев о проблемах россиян с командной тактикой

Двукратный призёр чемпионата мира 2019 года, российский лыжник Глеб Ретивых рассказал, обсуждался ли на прошедшем сборе вопрос командной тактики, с которой у сборной России возникали проблемы в прошлом сезоне.

«За последние 10 дней это самый топовый вопрос. Мне кажется, что здесь существует сложный момент. Мы все тренируемся в разных группах, а когда начинаются соревнования, то нам сложно договориться о командной тактике. Мы можем с Сергеем Устюговым что-то попробовать, как это делали с ним в юниорах и на других соревнованиях. Мы тренируемся в одной группе, знаем друг друга и понимаем, кто и как готов на предстоящих стартах.

Если смотреть на норвежцев, то вы сами видите, что они в полуфиналы и финалы спринта попадают по три-четыре человека. Конечно, они будут доминировать и пробовать командную тактику, чтобы их спортсмен победил. А когда ты один, то тяжело бороться с тремя лыжниками из одной команды.

Слова норвежцев о том, что у русских нет командной тактики? Я лояльно к этому отношусь. У них своя точка зрения. Мы знаем, что у нас происходит. Да, были моменты, которые вызывали большой резонанс. Например, на «Тур де Ски», когда Сергей Устюгов плохо пробежал в масс-старте, и ребята должны были помогать. Так получилось, что ребята пошли в отрыв, чему удивились норвежцы. Мне кажется, тогда нужно было показать всему лыжному миру, что у нас есть командная тактика», — цитирует Ретивых сайт «Матч ТВ».

Ретивых — о приглашении на фестиваль Фуркада: не знаю, откуда взяли мой номер