Церемония открытия Европейских игр — 2019 в Минске начнётся 21 июня в 22:00 мск

С 21 по 30 июня в Минске (Беларусь) пройдут II Европейские игры. Церемония открытия соревнований состоится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» и начнётся в 22:00 мск.
Автором сценария и художественным руководителем церемонии от белорусской стороны выступит Александр Вавилов, российскую сторону представит режиссёр-постановщик церемоний открытия и закрытия летней Универсиады в Казани Алексей Сеченов. В ходе церемонии открытия будут использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты.
В Минске пройдут соревнования в 15 видах спорта, в которых будут разыграны 200 комплектов медалей. Первые победители Европейских игр станут известны 22 июня.
На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.
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