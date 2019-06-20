Шубенков: хочется выступать не под белым квадратиком, а под российским флагом

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков поделился мнением о ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



«Если честно, немного отстранился от этой ситуации. Да, судя по тому, как шла работа по восстановлению прав ВФЛА, я был уверен в том, что нам вернут и флаг, и гимн. Но чем всё закончилось на данный момент, вы знаете сами. Для меня это было сюрпризом, но реагирую на всё происходящее спокойно.



В 2016-м, когда история начиналась, вникал, скрупулёзно изучал вопрос, а сейчас решил устраниться. Конечно, хочется выступать не под белым квадратиком, а под российским флагом.



Слова Ласицкене? Думаю, её можно понять и простить. Чувствуется, что она разочарована и, пожалуй, имеет на это полное право. Но лично я не сторонник разгонять всех и сразу. На мой взгляд, это неконструктивно. Прежде чем кого-то менять, нужно найти им хорошую замену», — приводит слова Шубенкова «RT на русском».