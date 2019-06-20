Трусова: моя мечта — стать олимпийской чемпионкой

14-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала о мечте победить на Олимпийских играх, а также поблагодарила соотечественницу — Евгению Медведеву — за помощь, оказанную ей на старте карьеры.



«Моя мечта — стать олимпийской чемпионкой. Мне важно быть первой. Вот выиграла ты — это первое место, всё остальное — ты уже проиграла. С детства решила, что буду участвовать в двух Олимпиадах. Я смотрела Олимпийские игры в 2014 году, увидела там Липницкую, Сотникову и вот тогда уже определилась, что хочу попасть на Олимпиаду.



Медведева мне помогала, на тренировках подсказывала. Мы жили вместе в Новогорске. На Европе я прыгала четверной, а они репетировали показательные: она хлопала, кричала ребятам, чтобы они разошлись», — сказала Трусова в интервью Олимпийскому каналу.