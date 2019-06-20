Шубенков рассказал о последствиях падения на финишной прямой на турнире в Рабате

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков поделился эмоциями от победы на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко), которую он сумел добыть, несмотря на падение на финише.



«Падение? Я бы не сказал, что успел толком осознать этот момент. Движение было вынужденным, потому что Омар Маклеод меня сбил. Откровенно говоря, не ожидал подвоха. Предугадать такое сложно, хотя в барьерном беге потеря равновесия случается. После прохождения заключительного барьера опередил его, после чего почувствовал удар по ноге. Ямайский спринтер попросту уронил меня.



Естественно, он выразил своё сожаление. Но я злости не держал, понимал, что его действия не содержали злого умысла. Именно поэтому я не стал подавать протест и требовать его дисквалификации. А зачем? Я победитель. Этого достаточно.



Возьму ли на вооружение этот финиш? Вот уж нет. Спасибо, но я, пожалуй, откажусь (Смеётся). Слишком высокая цена. После падения много ссадин, беспокоят две большие гематомы. Если честно, последствия того падения мешают тренироваться.», — приводит слова Шубенкова RT на русском.