МОК предложил проводить референдумы в городах, желающих принять Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет планирует внести изменения в документы, касающиеся правил регистрации заявок на проведение Олимпийских игр.



Председатель рабочей группы МОК австралиец Джона Коутс отметил, что подобное решение может быть принято в связи с тенденцией снятия заявок нескольких городов после того, как в них были проведены референдумы и население выступило против Олимпиады. «Прежде чем мы рассмотрим кандидатуру, нас должны убедить в том, что решение пользуется поддержкой общественности и правительства. Если в стране требуется референдум, подавайте заявку уже после его проведения. Мы не хотим, чтобы кандидаты рассматривались, а затем снимались», — приводит слова Коутса Inside the Games.



В понедельник, 24 июня, МОК назовёт хозяйку зимних Олимпийских игр 2026 года. Право принять главный турнир четырёхлетия оспаривают Милан (Италия) и Стокгольм (Швеция).