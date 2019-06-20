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МОК предложил проводить референдумы в городах, желающих принять Олимпийские игры

МОК предложил проводить референдумы в городах, желающих принять Олимпийские игры
Другие / Прочие виды спорта 0

Международный олимпийский комитет планирует внести изменения в документы, касающиеся правил регистрации заявок на проведение Олимпийских игр.

Председатель рабочей группы МОК австралиец Джона Коутс отметил, что подобное решение может быть принято в связи с тенденцией снятия заявок нескольких городов после того, как в них были проведены референдумы и население выступило против Олимпиады. «Прежде чем мы рассмотрим кандидатуру, нас должны убедить в том, что решение пользуется поддержкой общественности и правительства. Если в стране требуется референдум, подавайте заявку уже после его проведения. Мы не хотим, чтобы кандидаты рассматривались, а затем снимались», — приводит слова Коутса Inside the Games.

В понедельник, 24 июня, МОК назовёт хозяйку зимних Олимпийских игр 2026 года. Право принять главный турнир четырёхлетия оспаривают Милан (Италия) и Стокгольм (Швеция).

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