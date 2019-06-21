«Броненосец» одержал первую победу в 52SuperSeries Royal Cup в Кадисе

В Кадисе (Испания) продолжается второй этап сезона 52SuperSeries — Royal Cup. В третий день соревнований команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга преподнесла небольшую сенсацию: победа в первой гонке дня подняла «Броненосец» на первую строчку. После пятого финиша во второй гонке команда Владимира Любомирова вернулась на вторую строчку.
Главным соперником «Броненосца» в первой гонке стала турецкая Provezza. На первом огибании команда под российским флагом имела небольшое преимущество и далее только наращивала его. Provezza преследовала и финишировала второй. Этот результат вернул команду под турецким флагом в первую тройку, а «Броненосец» возглавил зачёт.
Финиш второй гонки получился очень плотным. «Броненосец», атакуемый сразу несколькими соперниками, на третьем огибании был четвёртым, но на финише проиграл несколько метров и пересёк линию пятым.
«Действительно, непростой день, борьба в самом разгаре за каждый метр дистанции, за каждый пункт в таблице. Уже третий день лидирующая группа держится в один-два пункта друг от друга в турнирной таблице. Мы уверены в своих силах и будем бороться до последнего!» — сказал рулевой «Броненосца» Владимир Любомиров.
Видеообзор доступен в аккаунте Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.
Royal Cup завершится 22 июня.
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