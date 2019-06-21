МОК разрешил Индии проводить спортивные соревнования

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил собственные рекомендации, исходя из которых на территории Индии не проводились спортивные мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.



Напомним, причиной такого решения стало то, что в феврале власти Индии отказались предоставить визы пакистанской делегации, которая прибыла в Нью-Дели для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио — 2020. Помимо рекомендаций, МОК отозвал у турнира статус квалификационного к ОИ.



Теперь же МОК получил гарантии от индийского правительства, в соответствии с которыми они будут обеспечивать въезд каждого из спортсменов, прибывающих на территорию государства в соответствии с правилами Олимпийской хартии.