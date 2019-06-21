В Минске разворовали стенд, посвящённый Европейским играм

В центре Минска неизвестные вандалы обворовали рекламный стенд оператора life:), который был посвящён Европейским играм, проходящим в столице. Об этом сообщает Onliner.
«Это не плакаты, а настоящие игрушки — силиконовые такие мячики и кукольные лисята, — рассказывают создатели композиции. — Мы думали, туристы и минчане будут фотографироваться, радоваться — а тут такое… Всё вырвали с корнем», — цитирует издание представителя life:).
Менее чем за 12 часов со стенда пропало 120 мягких игрушек и 30 мячей. В компании не стали мириться с ситуацией и намерены обратиться в милицию.
Напомним, с 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры. В 15 видах спорта будет разыграно 200 комплектов медалей. Первые победители Европейских игр станут известны 22 июня.
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