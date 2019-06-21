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Загитова после «Прямой линии» с Путиным: не все живут так хорошо, как некоторые

Загитова после «Прямой линии» с Путиным: не все живут так хорошо, как некоторые
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка игр 2018 года фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от прошедшей вчера, 20 июня, «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. 17-летняя спортсменка присутствовала в студии, но не получила возможности задать главе государства вопрос.

«Я поняла, что очень важно прислушиваться к людям. Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Перед трансляцией фигуристка призналась, что хотела бы спросить Путина о возможности провести в России крупные международные соревнования вроде чемпионата мира по фигурному катанию.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.

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