Загитова после «Прямой линии» с Путиным: не все живут так хорошо, как некоторые

Олимпийская чемпионка игр 2018 года фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от прошедшей вчера, 20 июня, «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. 17-летняя спортсменка присутствовала в студии, но не получила возможности задать главе государства вопрос.
«Я поняла, что очень важно прислушиваться к людям. Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им», — сказала Загитова в эфире Первого канала.
Перед трансляцией фигуристка призналась, что хотела бы спросить Путина о возможности провести в России крупные международные соревнования вроде чемпионата мира по фигурному катанию.
В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.
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