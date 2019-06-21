Орсер отправится с Медведевой на этап Гран-при в Москве
Брайан Орсер, канадский тренер фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о подготовке россиянки к этапам Гран-при в Канаде и России.
«Как минимум ей надо быть готовой к любым соревнованиям, где она должна принимать участие. Конечно же, я буду с ней на обоих этапах Гран-при. Сегодня мы с ней впервые встретимся после её приезда из Японии, где она выступала с шоу-программой. Я знаю, что она ждёт с нетерпением новый сезон», – цитирует Орсера ТАСС.
Напомним, этап Гран-при в Канаде состоится в период с 25 по 27 октября. Этап Гран-при в России Rostelecom Cup Moscow пройдёт с 15 по 17 ноября.
С полным расписанием этапов Гран-при и предварительным составом участников можно ознакомиться на «Чемпионате».
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