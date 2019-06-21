Личный тренер Гараничева смещён с поста главы тренерского совета СБР

Сегодня, 21 июня, состоялось голосование членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по выбору председателя тренерского совета. По информации «Чемпионата», предыдущий председатель Максим Кугаевский был освобождён от своей должности. Новым председателем был выбран Евгений Редькин.



Евгений Редькин — бывший российский и белорусский биатлонист. В 1992 году он стал чемпионом мира, выиграв командную гонку в Новосибирске.

В том же году Евгений завоевал золотую олимпийскую медаль в Альбервиле (Франция)— биатлонист стал лучшим в индвидуальной гонке на 20 км. Кроме олимпийской победы лучшим индивидуальным результатом Редькина является 13-е место в индивидуальной гонке в Рупольдинге в сезоне-1993/94.

Напомним, Кугаевский подверг жёсткой критике тренерский штаб сборной России после того, как Евгений Гараничев пробежал лишний штрафной круг во время пасьюта на чемпионате мира—2019 в Эстерсунде (Швеция).