Российские шпажисты пробились в финал чемпионата Европы в Германии

Российские шпажисты пробились в финал командного турнира на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия). В ходе соревнований они победили команды Великобритании (45:22) и Германии (36:26). В полуфинале россияне оказались сильнее команды Венгрии со счётом 24:23.

В состав сборной России на этот турнир вошли Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос.

Соперник сборной России по финалу определится позже.

Ранее российские рапиристки вышли в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинале они победили команду Польши со счётом 45:24. Участие в противостоянии приняли россиянки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Анастасия Иванова. Аделина Загидуллина осталась в запасе.



За выход в финал сборная России поспорит с командой Италии.