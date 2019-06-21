Губерниев: считать штрафные круги Гараничева поручено мне. Теперь всех победим!

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что олимпийский чемпион Евгений Редькин стал новым главой тренерского совета Союза биатлонистов России. Предыдущий председатель Максим Кугаевский, являющийся личным тренером Евгения Гараничева, был освобождён от занимаемой должности.

«Олимпийский чемпион Евгений Редькин назначен председателем тренерского совета СБР! Максим Кугаевский освобождён от этой должности! Считать штрафные круги Евгения Гараничева поручено мне. Наши спортсмены теперь точно всех победят! Вперёд, Редькин!» — написал Губерниев.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Кугаевский подверг жёсткой критике тренерский штаб сборной России после того, как Евгений Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира—2019 в Эстерсунде (Швеция).