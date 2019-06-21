Российские рапиристки пробились в финал ЧЕ по фехтованию в Дюссельдорфе

Рапиристки сборной России вышли в финал командного турнира на чемпионате Европы в Дюссельдорфе (Германия).
В полуфинале россиянки обыграли Италию со счётом 44:32. Участие в противостоянии приняли россиянки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина.
В финале сборная России встретится с командой Франции.
Напомним, в четвертьфинале российские рапиристки взяли верх над Польшей — 45:24. В состав сборной России вошли Дериглазова, Коробейникова и Иванова. Загидуллина осталась в запасе.
В финал ЧЕ также пробились российские шпажисты. В ходе соревнований они победили команды Великобритании (45:22) и Германии (36:26). В полуфинале россияне оказались сильнее команды Венгрии со счётом 24:23. За сборную России выступают Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос.
- 21 июня 2019
-
18:34
-
17:40
-
17:18
-
16:55
-
15:53
-
15:37
-
15:12
-
15:00
-
14:58
-
14:37
-
14:25
-
13:39
-
13:36
-
13:06
-
12:50
-
12:33
-
11:49
-
11:37
-
11:11
-
10:49
-
10:46
-
10:01
-
09:53
-
09:36
-
09:18
-
09:00
- 20 июня 2019
-
23:10
-
22:30
-
21:47
-
20:50
-
20:35
-
20:25
-
20:10
-
18:58
-
18:36