Российские рапиристки пробились в финал ЧЕ по фехтованию в Дюссельдорфе

Рапиристки сборной России вышли в финал командного турнира на чемпионате Европы в Дюссельдорфе (Германия).

В полуфинале россиянки обыграли Италию со счётом 44:32. Участие в противостоянии приняли россиянки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина.

В финале сборная России встретится с командой Франции.

Напомним, в четвертьфинале российские рапиристки взяли верх над Польшей — 45:24. В состав сборной России вошли Дериглазова, Коробейникова и Иванова. Загидуллина осталась в запасе.

В финал ЧЕ также пробились российские шпажисты. В ходе соревнований они победили команды Великобритании (45:22) и Германии (36:26). В полуфинале россияне оказались сильнее команды Венгрии со счётом 24:23. За сборную России выступают Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос.