Редькин рассказал, что будет делать на посту главы тренерского совета СБР

Новый председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин заявил, что намерен наладить тесную коммуникацию с тренерами сборных национальной команды.

«Предварительно у меня спрашивали, готов ли я стать председателем тренерского совета, на что я ответил, что не возражаю. Но пока официального заявления президента СБР я не слышал, я с Владимиром Петровичем Драчёвым пока не говорил. Но на этом посту меня ждут функции по взаимодействию с тренерами сборных команд России, с тренерами субъектов РФ, участие в разработке планов подготовки, в их утверждении.

Думаю, всех тренеров, которые вовлечены в подготовку сборных команд, привлекать к обсуждению, выслушивать их мнения, создавать открытую атмосферу», — цитирует Редькина «Р-Спорт».