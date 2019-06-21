Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Редькин рассказал, что будет делать на посту главы тренерского совета СБР

Редькин рассказал, что будет делать на посту главы тренерского совета СБР
Другие / Биатлон 0

Новый председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин заявил, что намерен наладить тесную коммуникацию с тренерами сборных национальной команды.

«Предварительно у меня спрашивали, готов ли я стать председателем тренерского совета, на что я ответил, что не возражаю. Но пока официального заявления президента СБР я не слышал, я с Владимиром Петровичем Драчёвым пока не говорил. Но на этом посту меня ждут функции по взаимодействию с тренерами сборных команд России, с тренерами субъектов РФ, участие в разработке планов подготовки, в их утверждении.

Думаю, всех тренеров, которые вовлечены в подготовку сборных команд, привлекать к обсуждению, выслушивать их мнения, создавать открытую атмосферу», — цитирует Редькина «Р-Спорт».

Личный тренер Гараничева смещён с поста главы тренерского совета СБР
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент