Цветков завершает тренировочный сбор в Санкт-Петербурге

Российский биатлонист Максим Цветков сообщил, что заканчивает тренировочный сбор в Санкт-Петербурге.

«Первая темповая работа в этом подготовительном сезоне. Провёл восемь тренировок на лыжах, труба в Питере – это отличная возможность для тренировок летом. Сбор подходит к концу. Завтра после трёх часов имитации еду домой», – написал Цветков в «Инстаграме».

Цветков — чемпион мира 2017 года, чемпион Европы 2014 года. Ранее стало известно, что спортсмен включён в резервный состав кандидатов в сборную России по биатлону, который утверждён Министерством спорта РФ. Помимо Цветкова в список также вошли: Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Татьяна Воронова, Юлия Дроздова, Анастасия Евюнина, Елизавета Каплина, Алина Клевцова, Анна Никулина, Максим Макаров, Вячеслав Малеев, Владимир Семаков, Семён Сучилов, Иван Томилов, Вадим Филимонов и Юрий Шопин.

Запись доступна на странице Цветкова в "Инстаграме".