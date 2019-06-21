Российские шпажисты выиграли чемпионат Европы по фехтованию
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах одержала победу в командном турнире на чемпионате Европы в Дюссельдорфе (Германия).
В финале россияне взяли верх над Данией со счётом 31:30. В дополнительном раунде решающее очко россиянам принёс Сергей Бида. Помимо него, чемпионами Европы стали также Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос.
Бронзовые медали завоевала команда Венгрии, которая выиграла у Эстонии — 36:25.
Российские шпажисты победили в командных соревнованиях на чемпионате Европы в третий раз кряду. Последний раз россияне остались без медалей на турнире 2016 года, когда Ходос, Сухов, Вадим Анохин и Антон Авдеев показали пятый результат.
Чемпионат Европы в Дюссельдорфе завершится 22 июня.
- 21 июня 2019
-
20:44
-
19:00
-
18:34
-
17:40
-
17:18
-
16:55
-
15:53
-
15:37
-
15:12
-
15:00
-
14:58
-
14:37
-
14:25
-
13:39
-
13:36
-
13:06
-
12:50
-
12:33
-
11:49
-
11:37
-
11:11
-
10:49
-
10:46
-
10:01
-
09:53
-
09:36
-
09:18
-
09:00
- 20 июня 2019
-
23:10
-
22:30
-
21:47
-
20:50
-
20:35
-
20:25
-
20:10
Партнерский контент