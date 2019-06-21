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Российские шпажисты выиграли чемпионат Европы по фехтованию

Российские шпажисты выиграли чемпионат Европы по фехтованию
Другие / Прочие виды спорта 0

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах одержала победу в командном турнире на чемпионате Европы в Дюссельдорфе (Германия).

В финале россияне взяли верх над Данией со счётом 31:30. В дополнительном раунде решающее очко россиянам принёс Сергей Бида. Помимо него, чемпионами Европы стали также Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос.

Бронзовые медали завоевала команда Венгрии, которая выиграла у Эстонии — 36:25.

Российские шпажисты победили в командных соревнованиях на чемпионате Европы в третий раз кряду. Последний раз россияне остались без медалей на турнире 2016 года, когда Ходос, Сухов, Вадим Анохин и Антон Авдеев показали пятый результат.

Чемпионат Европы в Дюссельдорфе завершится 22 июня.

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