Агент Медведевой сообщил, сколько российская фигуристка зарабатывает на рекламе

Леван Матуа, агент российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о заработках спортсменов на рекламе.

«Может ли доход российского топ-фигуриста за год только от рекламы перевалить за десятки миллионов рублей? Не могу называть цифры, так как это коммерческая тайна, но если собрать всю рекламу, включая японскую, то в случае Медведевой это вполне разумные деньги. В целом Япония экономически более развита, а значит, там и продуктов, и конкуренции больше. Соответственно, и рекламные контракты выше.

Спортсмены редко накручивают себе подписчиков. Мне всегда очень весело, когда я вижу 6–7 миллионов подписчиков у какой-нибудь бывшей девушки рэпера, либо инста-модели, или певицы с хитами 10-летней давности. В то время как у самого популярного ведущего в США Джимми Киммела — 2 миллиона подписчиков, к примеру. Конечно, это полный обман.

Обратите, кстати, внимание, что у Жени и лайков, и комментариев больше, чем у многих звёзд с многомиллионными подписчиками. Возвращаясь к теме накруток — жаль, что многие бренды ведутся на это», — цитирует Матуа «Газета.Ру».