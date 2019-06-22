«Броненосец» снова возглавил зачёт 52SuperSeries Royal Cup

21 июня, в предпоследний день соревнований 52SuperSeries Royal Cup в Кадисе, экипаж Яхт- клуба Санкт-Петербурга снова поднялся на первую строчку зачёта этапа. Но перед решающим днём соревнований преимущество команды под российским флагом минимально.
После консервативного, если не сказать – неудачного, старта в середине линии «Броненосец» огибался предпоследним. Тем удивительней стремительный прогресс команды на втором отрезке дистанции (полный курс). На «воротах» экипаж Владимира Любомирова уже четвёртый, а на финише – пятый. Благодаря этому (пока худшему) результату в седьмой гонке команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга, пускай с минимальным преимуществом к турецкой Provezza, сохранила вторую строчку в общем зачёте.
К старту восьмой (второй сегодня) гонки ветер окреп до 18 узлов на порывах. Это обещало больше динамики в и без того напряжённые гонки. На линии «турки», казалось, вытянули «золотую акцию», уверенно стартовав у знака на хорошей скорости. Уже через несколько минут ближайший соперник команды под российским флагом наращивал отрыв в десятки метров. Но Provezza увлеклась, пропустила заход ветра, и на знаке была только шестой.
В это время «Броненосец» огибался пятым, а решающим в гонке стал второй отрезок дистанции, где команда Любомирова отлично сработала: на «воротах» экипаж Яхт-клуба Санкт-Петербурга была третьей. Так и финишировали.
Этот приход в тройке позволил «Броненосцу» завершить день на первой строчке общего зачёта 52SuperSeries Royal Cup. Перед решающим днём этапа «Броненосец» имеет всего один пункт преимущества перед титулованными Azzurra и четыре – перед Provezza. Учитывая отсутствие выброса на этапах «Суперсерии», все команды до шестой включительно Alegre, имеют теоретические шансы победить.
«Мы заслуженно заняли первую строчку этапа, так как команда действует просто отлично, а главное – у нас получается демонстрировать стабильный результат, — говорит рулевой «Броненосца» Владимир Любомиров, — но, учитывая турнирную ситуацию, завтрашний день не стал для нас легче – мы снова должны выйти и показать всё, на что способны, по максимуму».
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