Звезду НФЛ обокрали женщины, которых он оставил голыми в постели

Американский раннинбек «Нью-Йорк Джетс» Левеон Белл, выступающий в Национальной футбольной лиге, заявил, что стал жертвой кражи. Сумма убытков оценивается в $ 1 млн, информирует TMZ.

По словам спортсмена, 25 мая две женщины украли из его дома в штате Флорида одежду, обувь, часы, деньги и драгоценности. При этом Белл не смог описать, как они были одеты. Левеон заявил, что утром они лежали обнажёнными в его постели.

В полицейском отчёте указано, что Белл назвал женщин «своими подружками». В то время когда спортсмен выходил из дома, девушки якобы лежали в его кровати без одежды. В итоге Левеон пожаловался, что лишился украшений. В частности, у него украли алмазный кулон с чёрной пантерой. Пока неизвестно, когда Белл сможет вернуть свои драгоценности. Правоохранительные органы продолжают вести расследование.