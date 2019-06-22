Российские шпажистки победили украинок на чемпионате Европы в Дюссельдорфе

Шпажистки сборной России пробились в полуфинал командного турнира на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия).

Сегодня, 22 июня, россиянки в 1/8 финала нанесли поражение Чехии со счётом 45:28, а в четвертьфинале одолели команду Украины — 35:31. За сборную России выступают Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина и Любовь Шутова.

За выход в финал российские шпажистки поборются с итальянками.

Ранее победу в командном турнире ЧЕ одержала мужская сборная России по фехтованию на шпагах. В финале россияне взяли верх над Данией со счётом 31:30. В дополнительном раунде решающее очко россиянам принёс Сергей Бида. Помимо него чемпионами Европы стали также Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос.