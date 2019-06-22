Шпажистки сборной России вышли в финал ЧЕ в Дюссельдорфе

Женская сборная России по фехтованию на шпагах пробилась в финал командного турнира на чемпионате Европы в Дюссельдорфе (Германия).
В полуфинале россиянки выиграли у Италии со счётом 36:35. За сборную России выступают Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина и Любовь Шутова.
В финале российские шпажистки сразятся с командой Польши. Напомним, в 1/8 финала Россия нанесла поражение Чехии со счётом 45:28, а в четвертьфинале одолела команду Украины — 35:31.
Ранее победу в командном турнире ЧЕ одержала мужская сборная России по фехтованию на шпагах. В финале россияне взяли верх над Данией со счётом 31:30. В дополнительном раунде решающее очко россиянам принёс Сергей Бида. Помимо него чемпионами Европы стали также Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос.
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