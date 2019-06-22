Первые гонки Nord Stream Race пройдут 22 июня

В субботу, 22 июня, в Киле (Германия) стартует восьмой сезон регаты Nord Stream Race. В мероприятиях примет участие бывший канцлер страны Герхард Шрёдер.
Утром Флот Nord Stream Race примет участие в гонке открытия фестиваля «Кильская неделя». Более 160 яхт одновременно стартуют из сердца Киля и направляются в сторону Олимпийского центра. Затем стартуют короткие (прибрежные) гонки. С 14:00 до 17:00 пройдут 3 гонки.
23 июня в 16:00 будет дан старт первому оффшорному этапу (переходу в открытом море) регаты. Яхты отправятся из Киля в Копенгаген (Дания), переход занимает около 20 часов.
Балтийская офшорная регата Nord Stream Race проводится яхт-клубом Санкт-Петербурга при поддержке компаний Газпром и Nord Stream AG с 2012 года. Дистанция регаты протяжённостью 1000 миль проходит по пути следования газопровода Nord Stream и объединяет страны Балтики: Россию, Германию, Финляндию, Швецию и Данию.
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