Первые гонки Nord Stream Race пройдут 22 июня

В субботу, 22 июня, в Киле (Германия) стартует восьмой сезон регаты Nord Stream Race. В мероприятиях примет участие бывший канцлер страны Герхард Шрёдер.

Утром Флот Nord Stream Race примет участие в гонке открытия фестиваля «Кильская неделя». Более 160 яхт одновременно стартуют из сердца Киля и направляются в сторону Олимпийского центра. Затем стартуют короткие (прибрежные) гонки. С 14:00 до 17:00 пройдут 3 гонки.

23 июня в 16:00 будет дан старт первому оффшорному этапу (переходу в открытом море) регаты. Яхты отправятся из Киля в Копенгаген (Дания), переход занимает около 20 часов.

Балтийская офшорная регата Nord Stream Race проводится яхт-клубом Санкт-Петербурга при поддержке компаний Газпром и Nord Stream AG с 2012 года. Дистанция регаты протяжённостью 1000 миль проходит по пути следования газопровода Nord Stream и объединяет страны Балтики: Россию, Германию, Финляндию, Швецию и Данию.