Армения потеряет 2 квоты на ОИ-2020 из-за дисквалификации штангиста-трансгендера

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) опубликовала новый список антидопинговых нарушений. У 17 стран уже были отобраны 76 квот на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония). По информации Inside the Games, в ближайшее время это число продолжит увеличиваться.



Одной из стран, которая рискует потерять две квоты на участие в соревнованиях по тяжёлой атлетике на Олимпиаде, является Армения. В настоящий момент продолжается расследование в отношении армянских спортсменов на Олимпийских играх 2012 года, по результатам которого могут последовать соответствующие санкции.



Одним из уже доказанных случаев применения допинга на лондонской Олимпиаде является дело трансгендера Мелине Далузян, дисквалифицированного за употребление туринабола. Ранее спортсмен выступал в женских соревнованиях, выиграв чемпионат Европы в 2008 году.



В 2016 году Далузян попросил политическое убежище в Нидерландах и с тех пор живёт там, критикуя Армению за пропаганду ненависти к геям и трансгендерам.

