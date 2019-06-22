Российская дзюдоистка Долгова уступила украинке Белодед в финале Европейских игр
Россиянка Ирина Долгова завоевала серебряную медаль на Европейских играх в Минске (Белоруссия) в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг. В решающем поединке она уступила представительнице Украины Дарье Белодед.
Бронзовые медали завоевали Хулия Фигероа из Испании и Маруса Стангар из Словении. Эта награда стала шестой для национальной команды России в общем зачёте II Европейских игр. Ранее россияне выиграли три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду.
Ирина Долгова является чемпионкой Европы 2018 года и серебряным призёром первенства континента 2017 года. Дзюдоистка уже во второй раз принимает участие в Европейских играх. Четыре года назад в Баку (Азербайджан) она стала бронзовым призёром.
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