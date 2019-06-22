Российская гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх

Россиянка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике, проходящих в рамках II Европейских игр в Минске (Белоруссия).



За выступление спортсменка получила в сумме 87,750 баллов. Серебряную медаль завоевала представительница Израиля Ашраф Линой, отставшая от россиянки более чем на три балла (84,700). Третье место заняла хозяйка соревнований Екатерина Галкина из Белоруссии (79,.300).



Эта победа стала для сборной России четвёртой в первый соревновательный день II Европейских игр. Ранее золотые медали национальной команде принесли стрелки из пневматической винтовки и пневматического пистолета, а также акробаты в турнире микст-дуэтов.



Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.