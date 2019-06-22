Самбист Черноскулов – бронзовый призёр II Европейских игр в Минске
Россиянин Альсим Черноскулов завоевал бронзовую медаль Европейских игр, которые проходят в Минске (Белоруссия). В поединке за третье место в соревнованиях по самбо в категории до 100 кг он оказался сильнее француза Антони Сегары. Схватка завершилась со счётом 5:1 в пользу россиянина.
Остальные призёры соревнований в категории до 100 кг у мужчин определятся позднее сегодня, 22 июня. Для Черноскулова эти Европейские игры являются вторыми, в которых ему доводилось принимать участие. В 2015 году на Европейских играх в Баку (Азербайджан) самбист сумел одержать победу.
Сборная России на данный момент завоевала четыре золотые медали соревнований и возглавляет общий зачёт турнира. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
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