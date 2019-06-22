Россиянка Бондарёва одолела украинку Новикову в финале Европейских игр по самбо

Российская самбистка Елена Бондарёва одержала победу на II Европейских играх, которые проходят в Минске (Белоруссия). В финальном поединке соревнований в весовой категории до 48 кг 34-летняя россиянка одолела представительницу Украины Анастасию Новикову со счётом 2:0.



Бронзовые медали достались болгарской спортсменке Цветелине Цветановой и хозяйке соревнований Анфисе Капаевой из Белоруссии.



Елена Бондарёва является трехкратной чемпионкой мира. Она одерживала победу в Кубке мира, выигрывала две золотые и одну серебряную медаль на чемпионатах Европы по самбо.



Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачёте с пятью золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.



II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

