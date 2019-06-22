Российская дзюдоистка Кузютина уступила в финале Европейских игр в Минске

Россиянка Наталья Кузютина не смогла одержать победу на турнире по дзюдо в весовой категории до 52 кг в рамках II Европейских игр, которые проходят в Минске (Белоруссия).



В финальном поединке спортсменка из России уступила представительнице Косово Мажлинде Кельменди. Бронзовыми призёрами в категории до 52 кг стали Челси Джайлс из Великобритании и Амандин Бушар из Франции.



Наталья Кузютина – бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), трёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира. Также на счету российской спортсменки четыре золотые и две серебряные награды первенств Европы.



Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачёте с пятью золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.



II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.