Российский самбист Хертек – серебряный призёр Европейских игр в Минске

Россиянин Саян Хертек завоевал серебряную медаль на II Европейских играх, которые проходят в Минске (Белоруссия). В финальном поединке соревнований по самбо в весовой категории до 57 кг представитель России уступил Вахтанги Чидрашвили из Грузии.



Обладателями бронзовых наград в этой дисциплине стали азербайджанец Мехман Халилов и хозяин соревнований белорус Владислав Бурдзь.



Ещё одну медаль в соревнованиях самбистов принёс России Никита Клецков. В поединке за бронзовую награду в весовой категории до 68 кг он одолел Маттиа Гальбьяти из Италии со счетом 5:0.



Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачёте с шестью золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.



II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

