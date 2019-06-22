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Российский самбист Хертек – серебряный призёр Европейских игр в Минске

Российский самбист Хертек – серебряный призёр Европейских игр в Минске
Другие / Европейские игры 2019 0

Россиянин Саян Хертек завоевал серебряную медаль на II Европейских играх, которые проходят в Минске (Белоруссия). В финальном поединке соревнований по самбо в весовой категории до 57 кг представитель России уступил Вахтанги Чидрашвили из Грузии.

Обладателями бронзовых наград в этой дисциплине стали азербайджанец Мехман Халилов и хозяин соревнований белорус Владислав Бурдзь.

Ещё одну медаль в соревнованиях самбистов принёс России Никита Клецков. В поединке за бронзовую награду в весовой категории до 68 кг он одолел Маттиа Гальбьяти из Италии со счетом 5:0.

Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачёте с шестью золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.

II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

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