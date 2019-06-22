Российская самбистка Казенюк — чемпионка Европейских игр в Минске

Россиянка Татьяна Казенюк завоевала золотую медаль на II Европейских играх, которые проходят в Минске (Белоруссия). В финальном поединке соревнований по самбо в весовой категории до 56 кг представительница России одержала уверенную победу над хозяйкой турнира Анастасией Архиповой из Белоруссии со счётом 8:0.



Бронзовые медали завоевали француженка Лор Фурнье, одолевшая украинку Наталию Илькив, и представительница Румынии Даньела Поройняну, оказавшаяся сильнее самбистки из Греции Валентины Гогуа.



Сборная России занимает первое место в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. В активе национальной команды семь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.



II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.