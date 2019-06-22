Российские акробаты стали вторыми в балансовых упражнениях на Европейских играх

Россияне Виктория Аксёнова и Кирилл Старцев завоевали серебряную медаль II Европейских игр, которые проходят в Минске (Белоруссия). Дуэт из России занял второе место в балансовых упражнениях в соревнованиях по спортивной акробатике среди смешанных пар.



За своё выступление Аксёнова и Старцев получили 29,230 балла, совсем немного уступив хозяевам соревнований белорусам Ольге Мельник и Артуру Белякову (29,490 балла). Бронзовые награды достались представителям Азербайджана Рухидил Гурбанлы и Абдулле Аль-Махайхи. Их выступление судьи оценили на 28,160 балла.



Ранее сегодня, 22 июня, Аксёнова и Старцев завоевали золотую медаль в динамических упражнениях.



Сборная России занимает первое место в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. В активе национальной команды восемь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.



II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.



