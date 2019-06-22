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Россиянка Межецкая одолела дзюдоистку из Косово в финале Европейских игр

Россиянка Межецкая одолела дзюдоистку из Косово в финале Европейских игр
Другие / Европейские игры 2019 0

Российская дзюдоистка Дарья Межецкая стала обладательницей золотой медали на II Европейских играх, которые проходят в Минске (Белоруссия). В финальном поединке в весовой категории до 57 кг россиянка оказалась сильнее представительницы Косово Норы Гжаковой.

Третье место заняли Паулина Штарке из Германии и представительница Португалии Тельма Монтейру.

Дарья Межецкая является чемпионкой России 2017 года. 24-летняя спортсменка также становилась обладательницей бронзовой медали национального первенства.

Сборная России занимает первое место в общекомандном медальном зачёте II Европейских игр в Минске. В активе национальной команды девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

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