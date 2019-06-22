Россиянка Межецкая одолела дзюдоистку из Косово в финале Европейских игр

Российская дзюдоистка Дарья Межецкая стала обладательницей золотой медали на II Европейских играх, которые проходят в Минске (Белоруссия). В финальном поединке в весовой категории до 57 кг россиянка оказалась сильнее представительницы Косово Норы Гжаковой.



Третье место заняли Паулина Штарке из Германии и представительница Португалии Тельма Монтейру.



Дарья Межецкая является чемпионкой России 2017 года. 24-летняя спортсменка также становилась обладательницей бронзовой медали национального первенства.



Сборная России занимает первое место в общекомандном медальном зачёте II Европейских игр в Минске. В активе национальной команды девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.



II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

